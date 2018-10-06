Социалисты выдвинули еще двух кандидатов по одномандатным округам (ФОТО)

Еще два кандидата ПСРМ были выдвинуты Партией социалистов Республики Молдова 6 октября в Хынчештах, где прошел митинг протеста против 9-летнего разрушительного правления так называемой «проевропейской» власти.

Депутат парламента, председатель ТО Хынчешт Петр Кордуняну будет баллотироваться в депутаты по Хынчештскому (N38) одномандатному округу, а Олеся Брынзэ – по одномандатному округу N 39 Сэратэ. Как отметила на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, Петру Кордуняну – это “очень надежный, проверенный во многих сложных ситуациях наш коллега, которому можно довериться на все сто!”. Лидер Партии социалистов также отметила, что высокого доверия граждан заслуживает и Олеся Брынзэ.

– Уверена, что наши кандидаты оправдают ожидания жителей своих округов! – подчеркнула она.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.