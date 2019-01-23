Социалисты встали на защиту продавцов прессы и цветов: Их рабочие места должны быть сохранены! (ВИДЕО)

0

В последние дни администрация Кишинева начала эвакуировать из города многие киоски. В первую очередь, речь о киосках “Moldpresa”, а также о цветочных киосках. Со своей позицией по этому поводу в рамках пресс-конференции выступили депутат ПСРМ Влад Батрынча, а также муниципальный советник Партии социалистов Александр Одинцов.

В данной связи Батрынча отметил, что торговля прессой существует во всех столицах цивилизованных стран, и никому не приходит в голову с ней бороться.

– Мы считаем, что эта операция против газетных киосков – это, во-первых, очень сомнительное действие, а во-вторых, это недопустимо. Наша столица претендует на то, чтобы быть культурной столицей. Это естественно и нормально, чтобы граждане, находясь в центре муниципия Кишинев, купили газету или журнал и, сидя в парках, могли бы прочесть их, – сказал он.

Депутат ПСРМ подчеркнул, что цель сноса этих киосков не ясна. Он отметил, что если бы речь шла о киосках, торгующих сигаретами или алкогольными напитками, их эвакуация только приветствовалась бы. Однако данные бутики продолжают работать, в том числе, в непосредственной близости к школам, и на это власти не обращают никакого внимания, объявив войну исключительно газетным киоскам.

Батрынча обратил внимание на еще одну серьезную проблему – во многих секторах Кишинева были эвакуированы предприниматели, которые занимаются выращиванием и продажей цветов. Социалисты намерены выступить с рядом решений для сложившейся ситуации.

– Хотим сообщить вам, что фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева зарегистрирует две поправки в Регламент уличной торговли, которые будут предусматривать два отдельных пункта, касающихся продажи прессы и продажи цветов. Одна из поправок будет позволять продажу цветов тем компаниям, которые сами их выращивают. Речь не о реализаторах, не о тех, кто привозит цветы из-за рубежа, а о тех, кто выращивает их в Молдове и на протяжении долгих лет продает их в секторах муниципия Кишинев. Также мы предложим концепцию, которая будет предусматривать, где должны находиться эти киоски, и как они должны выглядеть, – сказал Батрынча.

Он также отметил, что “сегодня в муниципии под предлогом так называемой борьбы с непонятно чем, какие-то виды предпринимательства просто переходят к другим организаторам и к другим людям, как это уже было в ситуации с казино”.

– Мы не хотим, чтобы под предлогом борьбы с уличной торговлей произошел очередной передел бизнеса, и появились ребята, приближенные к определенным кругам, которые на тех же местах будут открывать уже свои точки продажи и свои магазины, – сказал Батрынча. – У нас есть обоснованные подозрения, что это делается в угоду определенным экономическим агентам. Например, на Куза-Водэ собираются эвакуировать 10 цветочных киосков, и заставляют их владельцев эвакуировать их за свой счет. При этом, прямо рядом с ними есть еще 10 киосков, срок аренды которых должен быть продлен. Проект данного решения есть у нас в комиссии и должен быть выставлен на рассмотрение КМС. Как так? Одних мы убираем, а другим – разрешаем! То есть, мы одних дискриминируем в пользу других. Это и есть коррупция! – подчеркнул, в свою очередь, муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов.

В заключение социалисты призвали примэрию не трогать торговцев прессой и цветами, а, напротив, помочь этим людям сохранить свои рабочие места, а также поддержать инициативы социалистов по поводу внесения изменений в Регламент об уличной торговле.

