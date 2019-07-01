Социалисты возмущены решением Управления электротранспорта направить 500 тысяч леев на бумажные билеты, а не на электронные

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На протяжении 4 лет советники-социалисты пытаются добиться внедрения в столице проекта об электронных билетах в общественном транспорте. Инициатива включает не только сами электронные билеты, но и комплексный механизм, в том числе GPS-навигацию, которая позволит узнать точное время прибытия троллейбусов и точно подсчитать количество пассажиров троллейбусов и автобусов.

Об этом в рамках брифинга для прессы заявил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару, который отметил в данной связи, что решение Управления электротранспорта потратить на печать билетов нового образца порядка 500 тысяч леев, удивило социалистов.

– А почему эти деньги не потратить на электронные билеты? Эти средства снова направили на бумажные билеты для того, чтобы мы впоследствии снова узнали, что и их фальсифицируют? – сказал он.

Кожокару также обратил внимание на проблему возгорания трансформаторных подстанций, отметив, что этот вопрос требует срочного решения, так как в противном случае обслуживание Кишинева общественным транспортом может быть поставлено под угрозу. Социалист отметил, что замена трансформаторов позволит сэкономить около 30 миллионов леев ежегодно, а внедрение электронных билетов – до 40 миллионов леев, однако ни то, ни другое не представляет интереса для нынешней власти, и становится понятным, почему.

– В электронных билетах никто не заинтересован, потому что впоследствии этот процесс может быть проверен – какое количество пассажиров общественного транспорта, каков доход. А бумажные билеты никто не проверяет, нет такой возможности. А кто-то пользуется этим в своих интересах, – сказал он.

Глава фракции ПСРМ также отметил, что Управление электротранспорта намеренно и по указанию врио генпримара игнорировало слушания по проблемам данного предприятия комиссией ЖКХ, так как отсутствие перемен – в интересах исполнительной власти.