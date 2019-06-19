Социалисты вновь отстояли участок на Димо, 7/1

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Социалисты вновь отстояли участок между многоэтажными домами на Димо, 7/1, где экономический агент намерен построить многоэтажный дом.

С жалобой на то, что строительная техника начала работать на ограждённом участке, жильцы соседних домов обратились к главе фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динарию Кожокару во вторник вечером. Кожокару вместе с мунсоветниками и депутатом ПСРМ Григорием Новаком прибыли на место событий, потребовав, чтобы это сделали и руководство примэрии и претуры, и чтобы все вместе они провели беседу с экономическим агентом и жильцами соседних домов.

Глава фракции ПСРМ в МСК отметил, что экономический агент начал работы несмотря на то, что ранее была достигнута договорённость, что до четверга никакие работы на этом участке проводиться не будут. За это время в примэрии должны были подыскать другую территорию для строительства.

Экономический агент нарушил обещание и начал проведение строительных работ. На проведённой встрече он сказал, что ему поступила информация, что никто не будет выполнять ранее данные обещания. Откуда ему пришло такое письмо – неизвестно. В итоге мы сегодня пригласили ио примара, представителей претуры, депутата и, вместе с экономическим агентом, начали обсуждать возникшую ситуацию и способы её решения, – сказал Кожокару.

Он отметил, что стороны договорились о том, что исполнительная власть подготовит проект решения об обмене участка и на следующей неделе, на заседании Муниципального совета, этот вопрос будет рассмотрен.

Тем временем, вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов сообщил, что по данному участку, по вине примэрии, были проиграны четыре гражданских иска. 27 июня будет еще одно заседание в Апелляционной палате.

Экономический агент обещал, что до 27 числа не будет проводить строительные работы, а тем временем примэрия подготовит проект решения по обмену участков и будем обсуждать предложения, – сказал Одинцов.

Благодаря вмешательству социалистов стройку снова удалось приостановить. Экономический агент отметил, что готов ждать ещё несколько дней, как и было обговорено.