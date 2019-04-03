Социалисты: Власть в стране не может быть сформирована любой политической ценой!

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Как и было обещано ранее, Партия социалистов Республики Молдова созвала заседание Политсполкома c целью обсуждения послевыборной политической ситуации и последующих действий партии. Исполнительный комитет формирования рассмотрел и принял к сведению последние политические события, а именно приглашение со стороны ПСРМ и отказ от участия в диалоге по преодолению политического кризиса со стороны блока “Акум”, а также консультации политформирований с Президентом Республики Молдова как в двустороннем, так и в широком формате.

– Политисполком ПСРМ отмечает, что Партия социалистов Республики Молдова, как политическая сила, за которую проголосовало больше всего избирателей – более 440 тысяч, подтверждает необходимость поиска решений по формированию власти в Республики Молдова в интересах страны и её граждан. В то же время, Политический исполнительный комитет ПСРМ заявляет, что данная цель не может быть достигнута любой политической ценой, а также не может расходиться с основными задачами и принципами партии, – говорится в заявлении формирования по итогам проведенного заседания.

В данной связи социалисты вновь подтверждают свою позицию, что приоритетом является повестка дня следующего правительства, что именно будет реализовано для граждан в социально-экономической сфере, какие действия будут проводиться в области борьбы с коррупцией, что необходимо сделать для укрепления государственных институтов и учреждений. Принципиально определив содержание данной повестки, не менее важно обсуждение структуры и формы будущей власти.

– В случае, если в ближайшее время не удастся найти соответствующее совместное решение, ПСРМ не видит другого выхода из сложившейся ситуации, кроме организации и проведения досрочных парламентских выборов, – отмечается также в документе.

По итогам заседания было принято решение о созыве на следующей неделе заседания Республиканского совета ПСРМ для обсуждения и утверждения плана дальнейших действий партии.