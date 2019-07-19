Социалисты в парламенте выступили в защиту страховщиков (ВИДЕО)

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Депутаты Партии социалистов выступили на сегодняшнем заседании парламента против законодательства, принятого в прошлом году Демократической партий, которое ущемляет мелкие и средние страховые компании, а также против монополизации данного рынка, поддержав в полном составе законопроект о введении поправок в Закон о страховании, призванных создать равнозначные условия для деятельности участников страхового рынка.

В частности, как отметил председатель фракции ПСРМ, депутат Партии социалистов Влад Батрынча, в парламент поступают “десятки обращений от различных компаний и брокеров, в которых они говорят о разных подходах к разным экономическим агентам, в частности, что касается штрафов”.

– К примеру, один экономический агент получает предупреждение, другой – запрет на ведение определенного вида деятельности. Это нужно выяснить. Наведение порядка в этой сфере должно происходить не путем жестких условий и не путем вывода игроков из этой сферы, – сказал он.

Батрынча также отметил, что работа этого сегмента рынка “должна быть обеспечена в адекватных для РМ условиях”.

– Когда мы выступаем с предложениями о проведении каких-либо реформ, мы не должны забывать, что живем в Молдове. И то, что хорошо для развитых стран, в нашей среде, наши граждане, могут быть к этому не готовы. Так давайте будем всячески помогать агентам в том, чтобы они работали легально и продуктивно, – сказал он.