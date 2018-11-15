Социалисты в парламенте предложили принять Закон о семейном капитале (ВИДЕО)

Как отметил депутат ПСРМ Владимир Односталко, представлявший документ, инициатива является премьерой для Республики Молдова и направлена на увеличение рождаемости в нашей стране.

– Мы знаем, что рождаемость в Молдове падает, все мировые социологические службы фиксируют в нашей стране падение рождаемости и увеличение смертности. Политика материнства и детства на уровне государства не достаточно охраняется. Поэтому наш инструмент уникальный, он будет способствовать увеличению рождаемости детей через дополнительные меры финансовой поддержки семей, – сказал он.

Несмотря на представленные доводы, парламентское большинство отклонило и эту инициативу.