Социалисты в парламенте потребовали ввести мораторий на административно-территориальную реформу (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ в парламенте страны потребовала введения моратория на административно-территориальную реформу Республики Молдова.
Как отметил депутат Партии социалистов Олег Липский, мораторий предусматривает запрет на любые действия со стороны государства в контексте так называемой административно-территориальной реформы.
– Местная публичная власть больше всего пострадала от частых реорганизаций с 1991 года до сих пор. За более чем два десятилетия независимости были предприняты многочисленные действия по реорганизации механизмов на местном уровне, но они оказались неэффективными или недостаточными. Они предпринимались в зависимости от происходивших в стране политических изменений, а не на основании последовательного и долгосрочного плана, – сказал Липский.
Социалисты выразили уверенность в том, что на данный момент эта реформа не является своевременной и что она приведет к утрате доверия населения к местной публичной власти. В данной связи они потребовали введения моратория на реализацию данной реформы. Несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.