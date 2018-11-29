Социалисты в парламенте потребовали ввести мораторий на административно-территориальную реформу (ВИДЕО)

– Местная публичная власть больше всего пострадала от частых реорганизаций с 1991 года до сих пор. За более чем два десятилетия независимости были предприняты многочисленные действия по реорганизации механизмов на местном уровне, но они оказались неэффективными или недостаточными. Они предпринимались в зависимости от происходивших в стране политических изменений, а не на основании последовательного и долгосрочного плана, – сказал Липский.