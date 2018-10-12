Социалисты в парламенте довели до истерики Канду (ВИДЕО)

Председатель парламента, представлявший проект о внесении евроинтеграции в высший закон страны, неадекватно отреагировал на реплику и справедливый вопрос депутата ПСРМ Влада Батрынчи.

Он, в частности, отметил, что буквально вчера европейские чиновники дали жесткую оценку ситуации в Республике Молдова, осудив ситуацию в юстиции, политике и в целом назвав Молдову захваченным государством. Социалист добавил, что несмотря на то, что европейские чиновники открыто говорят, что расширения не будет, а Молдова не станет членом ЕС, демократам, которые все равно тянут нашу страну в Европейский союз, следовало бы спросить после 9 лет правления у граждан: а хотят ли они, чтобы евроинтеграция была вписана в высший закон нашей страны?

– Вам следовало бы выйти на референдум. Это было бы честно, чтобы вы спросили граждан. Тем более, что Конституция четко предусматривает, что проблемы национального интереса решаются гражданами на референдуме. Иногда мне кажется, что вы живете в каком-то параллельном мире. Почему вы не спросите граждан? Этот проект предложили 40 депутатов. Почему решение не должно приниматься всем народом, чтобы оно было действительно правдивым даже для тех, кто не верит в центральную власть? – справедливо поинтересовался Батрынча.

В ответной реплике Канду обрушился с тирадой в адрес президента и перешел на откровенное хамство.

– Хочу напомнить вам, что президент Додон, который представляет ваши интересы в президентуре, 4 раза нарушил Конституцию. Это правовое государство? Мы немедленно, на второй же день, должны были объявить здесь импичмент. И сделаем это, не переживайте! Слышь ты? Президент Республики Молдова, выходец Партии социалистов, нарушает Конституцию 4 раза, и они критикуют нас за “нарушение правого государства”? – проистерил Канду.

Ответ Канду возмутил Батрынчу.

– Я задал вам совсем другой вопрос. Вы повернулись ко мне спиной, я вас спросил, почему бы вам не провести референдум и не спросить народ? Вы не ответили на мой вопрос и пытаетесь нам читать лекции. Если говорить о лекциях по этике и морали, мы можем напомнить вам многие вещи: что вы делали в правительстве, секретные распоряжения и так далее. Вы должны были ответить на вопрос – почему не референдум? А вы начали атаковать президента, которого тут нет. И что вы этим показали? Ваше отношение к президенту, избранного народом, и ко всему народу, – сказал социалист.

В конце концов Канду все же ответил, что депутаты являются представителями народа в парламенте, а потому в этой ситуации проведение референдума он считает нецелесообразным. Однако Батрынча настоял на том, что этот вопрос представляет собой национальный интерес и должен был быть вынесен на референдум. Кроме того, социалист отметил, что если предложенные демократами поправки будут внесены и вступят в силу, это будет означать, что все, кто разделяют другие ценности, могут быть привлечены к ответственности, а это значит, что более половины граждан страны могут быть объявленными вне закона.