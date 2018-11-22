Социалисты уличили коммунистов в наглой лжи (ВИДЕО)

На сайте парламента от имени Партии коммунистов было распространено фейковое сообщение для прессы, в котором депутаты ПСРМ Василий Боля и Андриан Лебединский были обвинены коммунистами в голосовании за итоговый отчет следственной комиссии о расследовании деятельности фонда «Открытый диалог». Об этом заявил сам Боля, потребовав, чтобы пресс-релиз, не соответствующий действительности, был удален с официальной страницы законодательного органа.

– Это вранье. Тому обманщику, или обманщице, или обманщикам из Партии коммунистов, которые распространили это сообщение для прессы, хочу сказать, что мы не голосовали за этот отчет и не подписывали его, – сказал Боля.

Депутат Партии социалистов также попросил, чтобы новостные сайты, которые опубликовали данный пресс-релиз, исправили свои новости на этот счет.