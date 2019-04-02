Социалисты участвуют в организованном МВФ семинаре для депутатов стран Восточной Европы

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Депутаты Партии социалистов Владимир Головатюк и Татьяна Кунецки принимают участие в работе семинара, организованного МВФ для законодателей стран Восточной Европы. Мероприятие проходит в Вене.

Семинар посвящен ситуации в экономике региона, а также проблемам в области бюджетно-налоговой и денежной политики, сообщил на своей странице в соцсети Головатюк. Примечательно, что Молдове будет посвящена специальная сессия, на которой кроме финансово-экономических вопросов специалистами Фонда будет представлена ситуация в области предотвращения отмывания денег и борьбы с коррупцией.