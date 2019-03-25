Социалисты требуют срочно решить проблему с конечной остановкой на кладбище “Дойна” (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева требует переместить конечную остановку на кладбище “Дойна” таким образом, чтобы жители муниципия, в особенности пенсионеры и инвалиды, которым и без того тяжело передвигаться, смогли бы легче добираться до могил своих родных. Об этом в рамках пресс-конференции заявила советник ПСРМ Евгения Чебан, отметив, что решением Мунсовета площадь кладбища была расширена, а проблема с конечной остановкой так и осталась неразрешенной.

Она призвала вице-примара Кишинева Нистора Грозаву в срочном порядке провести заседание с участием глав Комбината ритуальных услуг и Управления транспорта для решения данной проблемы.

– Мы требуем срочно решить эту проблему. Если сейчас не представляется возможным переместить конечную остановку, нужно повесить информационное панно, чтобы люди знали, что все микроавтобусы и автобусы едут до третьих ворот и им не нужно идти почти 2 км пешком. Не издевайтесь над пенсионерами, – сказала Чебан.