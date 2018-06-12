Социалисты требуют снижения налогов и акцизов на бензин и дизельное топливо в 2 раза

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло очередное антисоциальное решение, подняв цены на бензин и дизельное топливо. Это повлечёт за собой рост цен на товары первой необходимости, продукты питания, а также сильно ударит по сфере транспорта и сельскому хозяйству в нашей стране. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов распространенном сегодня, 12 июня.

– Учитывая то, что 40% итоговой цены на топливо для потребителя составляют налоги и акцизы, а правительство рапортует о рекордном росте налоговых поступлений в бюджет, ПСРМ выдвигает инициативу снижения налогов и акцизов на бензин и дизельное топливо в 2 раза, что позволит оказать существенную поддержку населению и отечественным производителям в этот трудный период. Данная инициатива является не только вынужденной социальной мерой, но и призвана придать импульс реанимации национальной экономики – от транспортной системы (пассажирские и грузовые перевозки) до сельского хозяйства и промышленности, делая товары, произведённые в Молдове, более конкурентоспособными на рынке, – отмечается в документе.

Партия социалистов рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны других фракций парламента страны, декларирующих социальную направленность своей деятельности. В то же время ПСРМ намерена и в дальнейшем продвигать социальные инициативы, позволяющие уменьшить ущерб для населения от опасных антисоциальных действий власти, заключаются в заявлении.

Напомним, сегодня НАРЭ, несмотря на проведенные ранее протесты и недовольство граждан, вновь подняло цены на бензин и дизель.