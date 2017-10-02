Социалисты требуют проверки проведения конкурса по назначению глав отделов управления образования (DOC)

Фракция социалистов в мунсовете требует от вице-примара Нистора Грозаву создать рабочую группу по проверке законности решения управления образования, молодежи и спорта о проведении конкурса на назначение глав отделов данного управления в разных секторах Кишинева.

Также советники требуют проверить документы, поданные кандидатами на участие в конкурсе, и при этом учесть опыт работы. Социалисты подчеркивают, что он должен быть не менее 5 лет, а не как сейчас — не менее 1 года. Также, по мнению мунсоветников, необходимо проверить условия проведения конкурса.

В письме социалистов, адресованном вице-примару, также озвучивается требование приостановить проведение конкурса до выяснения всех обстоятельств. Также, по их мнению, рабочей группе совместно с управлением образования, молодежи и спорта необходимо подготовить информацию по ситуации и представить ее на заседании муниципального совета.