Социалисты требуют проверить пищевые блоки во всех дошкольных и учебных учреждениях столицы и пригородов (ВИДЕО)

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Проблема питания детей в дошкольных и учебных учреждениях Кишинева остается в поле зрения социалистов. По словам муниципального советника ПСРМ Евгении Чебан, несмотря на то, что новый учебный год – не за горами, Генеральное управление торговли до сих пор не разработало каталог цен, а это значит, что может возникнуть ситуация, при которой в разных секторах Кишинева будут разные цены на один и тот же продукт питания для детей.

Кроме того, Чебан выразила уверенность в том, что пищевые блоки в дошкольных и учебных учреждениях до сих пор не были проверены должным образом. Социалисты требуют немедленно разобраться с этой ситуацией.

– Мы требуем, чтобы были проверены пищевые блоки во всех заведениях как в городе, так и в пригородах, – сказала она.

Чебан также отметила, что, исходя из той информации, которую представляют некоторые чиновники, создается впечатление, что кому-то проще разорить школьные пищевые комбинаты для школ, преследуя личные интересы. Социалисты же выступают за их сохранение.

– Нам не нравится это мнение. Мы выступаем за то, чтобы эти комбинаты сохранить и чтобы не оставить без работы тех, кто трудится сегодня там, – сказала она.