Социалисты требуют проведения заседания Мунсовета либо его роспуска и назначения досрочных выборов (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете требует проведения заседания МСК, или, в противном случае, роспуска совета и назначения досрочных местных выборов. Об этом советники ПСРМ заявили в рамках брифинга для прессы.

Муниципальный советник фракции ПСРМ Динарий Кожокару отметил в понедельник на брифинге, что фракция обратилась к исполнительной власти с требованием созвать заседание Муниципального совета, но ответа так и не последовало.

Этот Муниципальный совет не решает все проблемы муниципия, а работает лишь по тем вопросам, где есть свои интересы. Думаю, что они не поделили между собой земельные проекты и поэтому не спешат проводить заседание. Предлагаем распустить этот Мунсовет и назначить досрочные выборы, – сказал Кожокару.

Мунсоветник Никита Цуркан возмутился действиями исполнительной власти, которая намеренно не спешит осуществлять социальные проекты, принятые советом. В частности, его возмутило решение и.о. примара Руслана Кодряну объединить автобусный и троллейбусный парки, не проведя предварительно слушаний, встреч с экспертами и подсчетов.

Советник не оставил без внимания и решение исполнительной власти присвоить себе проекты, ранее принятые МСК. Речь идет о системе GPS в спецтехнике предприятий, подконтрольных примэрии, а также проект по благоустройству территории зоопарка. Цуркан призвал местные власти либо работать и созвать заседание Муниципального совета, либо распустить совет и провести выборы.

Хватит заниматься ерундой, хватит пиариться, начните работать, – призвал советник.

Напомним, заседание Муниципального совета может быть созвано по требованию 1/3 советников.