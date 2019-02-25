Социалисты требуют проведения перевыборов в 6 избирательных округах (ВИДЕО)

0

Партия социалистов требует проведения перевыборов как минимум в шести избирательных округах: на Центре-Буюканах и Центре-Ботанике в Кишиневе, а также в Кантемире-Кагуле, Чимишлии-Басарабяске и в двух округах в Приднестровье. Об этом в рамках пресс-конференции заявил представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский.

– Мы задокументировали случаи и использования административного ресурса, и подкупа или попыток подкупа избирателей, и организованного подвоза граждан в этих округах, что повлияло на результат голосования, и считаем, что там должны пройти повторные выборы, – сказал Лебединский, добавив, что социалисты обратятся по данному поводу в судебные инстанции.

Лебединский также отметил, что на последнем участке в рамках одномандатного округа №4 в Рышканах, в селе Хаджимус, кандидат ПСРМ Владимир Миздренко выиграл с разницей в более чем 200 голосов, однако Центральная избирательная комиссия до сих пор не публикует эти данные. Он призвал электоральные органы ускорить процесс внесения этих данных для того, чтобы не вводить в заблуждение общественность.