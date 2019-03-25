Социалисты требуют продлить действие проездных старого образца для пенсионеров и инвалидов (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева призывает муниципальные власти прекратить издеваться над пенсионерами и инвалидами. Об этом в рамках пресс-конференции заявила советник ПСРМ Евгения Чебан.

Она, в частности, напомнила, что 22 февраля МСК принял решение, которое буквально “поставило на колени” более 100 тысяч пенсионеров и инвалидов, которым предстоит сменить годовой проездной в общественном транспорте. Социалисты не принимали участие в заседании и не голосовали за данное постановление, которое ПСРМ считает нереализуемым на практике и возмутительным, и вот почему:

– Пункт 2 гласит, что проездной вводится в оборот с 1 февраля 2019 года и годен до 31 марта 2020 года. Объясните мне, пожалуйста: решение было принято 22 февраля, а они хотят, чтобы проездной был введен в оборот с 1 февраля. А в пункте 4 и вовсе сказано о том, что решение вступает в силу с 1 января. В то же время Управление электротранспорта должно изъять из обращения годовые проездные старого образца, начиная с 1 апреля 2019 года. Люди добрые, чтобы пенсионер сменил проездной, он должен прийти в Управление социальной защиты, написать заявление и принести свой старый проездной – а это более 1000 человек в день. Я не уверена, что это успеют сделать до 1 апреля. Но и это не все. Пенсионерам предстоит прийти во второй раз – уже для того, чтобы забрать новый проездной, – сказала Чебан.

В данной связи фракция ПСРМ призывает муниципалитет не издеваться над пенсионерами и инвалидами и продлить срок пока еще действующих абонементов старого образца.

– Чтобы сменить документы 100 тысячам пенсионеров, нужно три месяца. Получается, что работа Управления социальной защиты будет парализована, оно должно заниматься только этим. Вы можете себе представить по 1000 человек в день? Это из ряда вон выходящее решение, – сказала она.