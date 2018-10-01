Социалисты требуют отмены нормы закона, запрещающей невакцинированным детям посещать учебные заведения (ВИДЕО)

Депутат Парламента РМ Владимир Односталко и юрист ПСРМ Фадей Нагачевский подали сегодня, 1 октября, обращение в Конституционный суд страны по поводу отмены в Законе № 10 “О государственном надзоре над общественным здоровьем” от 2009 года пункта 6 статьи 52 о норме обязательного вакцинирования как условия допуска в учебные заведения.

Как отметил Односталко, социалисты считают это положение абсолютно неправильным и дискриминационным.

– Тысячи детей на сегодняшний день не пошли в учебные заведения, потому что их не приняли. Родители не знают, что делать. По нашему мнению, эта проблема искусственно создана, – сказал он.

Односталко подчеркнул, что ввиду того, что невакцинированных детей не принимают в учебные заведения, и без того проблемная ситуация с образованием в нашей стране становится еще хуже.

– Мы выступим в парламенте с инициативой об отмене пункта 6 статьи 52 вышеуказанного закона, так как считаем, что это дискриминационно, и что нахождение такого пункта в молдавском законодательстве – неразумно. Это не приносит пользу государству, семьи и демографии страны, а только стимулирует наших людей уезжать, потому что условия для нахождения в стране становятся все более дискриминационными и опасными, – добавил он.

Тем временем, юрист ПСРМ Фадей Нагачевский отметил, что сомневается в истинной заботе государства о детях. Он сказал, что не видел ни единого нормативного акта, который бы описывал, в каких условиях в Молдове объявляется эпидемия. Юрист также обратил внимание на то, что срок годности вакцин от кори истекает в январе 2019 года, а потому нельзя исключать версию, что государство таким образом решило просто избавиться от запасов вакцины.

– Я уверен, что преследуются тайные интересы обогащения за счет наших детей. Я никогда не понимал, как можно наказывать ребенка за то, что не делает родитель. Как мы можем позволить, чтобы ребенок был исключен из образовательного процесса? Это юридическая аномалия – возмутился Нагачевский.

Адвокат отметил, что подобной практике нет ни в одной стране ЕС. Однако аналогичная ситуация сложилась на Украине, где срок вакцин истекает также в конце 2018 года.

Таким образом, социалисты требуют, чтобы КС высказался относительно конституционности нормы, запрещающей невакцинированным детям посещать школы. На это у КС есть 24 часа, в противном случае социалисты обратятся в ЕСПЧ.