Социалисты требуют объяснений по поводу январских счетов за отопление и проверки сверхдоходов предприятия “Термоэлектрика”

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Социалисты недовольны деятельностью предприятия “Термоэлектрика” и требуют объяснений по поводу январских счетов за отопление. Об этом заявил вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Он подчеркнул, что несмотря на рекордно теплую погоду в прошлом месяце, квитанции за тепло в домах горожан почему-то также побили рекорд и удивили людей невероятно высокими суммами.

– Мы обратились в правительство, и знаем, что кабинет министров сейчас разбирается с этим вопросом. Мы считаем необоснованными сверхдоходы этого предприятия. Мы требуем чтобы компетентные органы провели обширную проверку тарифной политики “Термоэлектрика”, а также чтобы они разобрались, что сделало или что не сделало в этом отношении НАРЭ. Тарифы должны быть обоснованными, а, учитывая, что это социальные услуги, нужно сделать всё для того, чтобы цены были ниже. Мы не потерпим того, чтобы эти предприятия зарабатывали за счет граждан, – сказал он.

Влад Батрынча опроверг обвинения некоторых “коллег по парламенту” в адрес социалистов по поводу причастности к высоким счетам за отопление и напомнил, что именно ПСРМ на протяжении долгих лет всегда боролась за поддержку граждан и за справедливые тарифы для населения.

– Мы будем продолжать это делать, несмотря на разные декларации и политические манипуляции, – добавил он.

Социалист также напомнил, что те депутаты, которые сейчас нагнетают обстановку вокруг счетов за отопление, ранее аналогично лгали гражданам, что с 1 января Молдова останется без газа и электричества, однако этого не произошло, и тарифы, несмотря на “страшилки” этих самых депутатов, также остались прежними.