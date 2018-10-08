Социалисты требуют инициировать массовые проверки после взрыва на Рышкановке (ВИДЕО)

Специализированные службы муниципия Кишинев должны представить детальную информацию о том, как обстоит ситуация в других домах, которые, как и дом на Московском проспекте, где в минувшую субботу произошел взрыв, не подключены к газу. Об этом заявил муниципальный советник Партии социалистов Александр Одинцов.

– Мы знаем, что у нас не одно такое здание. Ранее “Union Fenosa” ликвидировала разницу в 50% в тарифе на электроэнергию в тех домах, где есть электроплиты, и в тех, где их нет. Люди вынуждены экономить, есть информация, что и в других есть квартирах есть газовые баллоны, – сказал он.

Кроме того, по словам социалиста, после произошедшей трагедии следует досконально проверить все многоэтажные дома. В данной связи Одинцов привел в пример дом по адресу Каля Ешилор, 16/1, в несущей стене которого образовалась огромная трещина, но, несмотря на многочисленные обращения жильцов, проблема остается неразрешенной. Также, по его словам, следует срочно обратить внимание на находящиеся в аварийном состоянии столичные мосты.

Стоит отметить, что социалисты настаивали на том, чтобы на сегодняшнем заседании МСК были рассмотрены исключительно вопросы оказания помощи пострадавшим и безопасности граждан, а земельные вопросы были бы исключены из повестки. Однако Муниципальный совет не учел требование фракции ПСРМ.

От имени фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов принес соболезнования семьям погибших и напомнил, что ранее социалисты объявили о сборе средств в помощь тем, кто пострадал.