Социалисты требуют 20%-ной надбавки к зарплатам учителей и воспитателей в муниципии Кишинев (ВИДЕО)

В рамках пресс-конференции председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинев Ион Чебан отметил, что для всей Молдовы и для Кишинева, в частности, актуальна проблема отсутствия профессионалов с области образования. Социалист подчеркнул, что зарплата педагогов гораздо ниже средней заработной платы в экономике и близко не покрывает нужды последних.

Чебан также отметил, что, с другой стороны, согласно своим должностным обязанностям, сотрудники системы образования должны улучшать свои профессиональные навыки, организовывать свои визиты на дом, проводить различные конкурсы и экскурсии, приобретать методическую и дидактическую литературу. Все эти вещи, к сожалению, предполагают очень большие траты, которые сегодня не предусмотрены зарплатами, которые получают учителя, дидактические кадры и воспитатели, добавил он.

– Именно исходя из этого, учитывая то, что существует огромный дефицит в кадрах, а также из всей работы, которые осуществляют сотрудники образования, фракция, которую я представляю, разработала проект решения и предлагает надбавку к зарплате дидактических кадров в размере 20%. Предлагаем, чтобы эта надбавка выла выделена с 1 октября 2018 года для 6620 дидактических кадров педагогов муниципия, в том числе для 893 педагогов пригородов, а также для 2975 воспитателей детских садов, – сказал Чебан.

Социалист отметил, что это должна была бы сделать власть на центральном уровне, имея в виду парламент и правительство. В то же время он подчеркнул, что ресурсы для этой надбавки на уровне муниципия есть, и в данной связи он призвал других коллег из Муниципального совета поддержать эту инициативу на одном из ближайших заседаний МСК.

– Надеюсь, что завтра заседание Муниципального совета будет закрыто, и будет открыто новое, с действительно важными для столицы вопросами, и этот – один из них, – добавил Ион Чебан.