Социалисты собираются запретить законодательно отчуждение зеленых насаждений и строительство в парках и скверах (ВИДЕО)

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В 2017 году по инициативе фракции ПСРМ Муниципальный совет Кишинева принял регламент по контролю за зелеными насаждениями. Однако, несмотря на это, в парках и скверах продолжают появляться стройки. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат ПСРМ по одномандатному округу №26 Динарий Кожокару.

Социалист подчеркнул, что в Кишиневе насчитывается около 7 га зеленых насаждений, из которых 3 га находятся под контролем Зеленого хозяйства.

– На окраине парка “Валя Морилор”, где ранее находилась остановка общественного транспорта, ведется строительство многоэтажного здания, несмотря на то, что согласно закону это запрещено. Рядом с местом стройки находится кафе, которое также построено на территории парка. Если раньше люди здесь гуляли и играли в шахматы, сейчас у них такой возможности нет, – сказал Кожокару.

По его словам, в парке “Валя Морилор” из-за беззакония и потворства местных властей и разных госучреждений будет отчужден 1 га земли. В то же время он отметил, что в парке “Ла извор” было отнято 2 га земли, в парке на Чеканах – около 1 га, а в парковых зонах на Ботанике на месте зеленых насаждений построили почти сотню домов.

– Вместо того, чтобы сохранять зеленые насаждения, у нас, при содействии местных властей, напротив, продают участки. Мы ежегодно сообщаем о незаконных стройках, о том, что отбираются участки, но в итоге все пожимают плечами, компетентные ведомства не принимают мер, – добавил он.

Кожокару также отметил, что «регламента по контролю за зелеными насаждениями, который был разработан совместно с коллегами по фракции, недостаточно. Необходимо на уровне парламента и правительства внести поправки в законодательство, запретив ведение строительства в зеленых насаждениях. Только так можно будет остановить это беззаконие. На сегодняшний день в некоторых населенных пунктах страны нет ни одного парка. Такое происходит из-за плохого сотрудничества местных и центральных властей».

В заключение социалист граждан выйти 24 февраля на выборы и вместе избавиться от нынешней власти, которая на протяжении 10 лет всячески ухудшала жизнь наших сограждан.