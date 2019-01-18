Социалисты собираются открыть не менее 100 участков в России после своей победы на выборах

Социалисты собираются открыть не менее 100 участков в России после своей победы на выборах

Партия социалистов считает необходимым открытие на территории Российской Федерации как минимум 100 избирательных участков – пропорционально численности наших сограждан в этой стране согласно официальным данным. При этом большая часть участков должна быть открыта на территории Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где постоянно находятся до 70% наших соотечественников. 

Об этом говорится в заявлении формирования.

– Мы обязательно это сделаем после победы на предстоящих парламентских выборах, – констатируют в ПСРМ. 

Напомним, социалисты считают, что сегодняшним решением правительство лишило права голоса сотни тысяч своих граждан. Партия социалистов Республики Молдова обжалует его как в национальных, так и в международных судебных инстанциях.

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