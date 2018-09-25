Социалисты слышат и помогают: были выполнены две просьбы сотрудников столичной больницы (ФОТО)

В период предвыборной кампании председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан провел встречу с сотрудниками муниципальной больницы «Святой Архангел Михаил», на которой прозвучало несколько просьб.

Так, работники лечебного учреждения попросили установить знак одностороннего движения по ул. Ботезату в связи с тем, что машины скорой помощи не имеют возможности проехать в больницу, подолгу стоят в пробках, что негативно сказывается на состоянии больных в машине и даже может привести к летальному исходу. Также они просили рассмотреть возможность выделения абонемента на транспорт или выплаты компенсаций на эти цели, так как ездить к больным приходится на общественном транспорте.

– По первому вопросу совместно с управлением транспорта разработали схему и реализовали пожелание сотрудников. По второй просьбе на заседании муниципального совета представили от фракции проект, и было принято решение №3/8 от 18.06.2018 о предоставлении абонементов на общественный транспорт для сотрудников муниципальных медицинских учреждений, – рассказал Чебан.

Он подчеркнул, что фракция Партии социалистов старается быстро реагировать на все вопросы и просьбы жителей столицы.