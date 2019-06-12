Социалисты сказали и сделали: в городке Кодру появились новые скамейки

Социалисты сказали и сделали: в городке Кодру появились новые скамейки

Программа фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству дворов продолжается. Накануне в городке Кодру по улице Костюжень, 3/1, 3/2, 3/3 и 3/7 до 3/18 были установлены новые скамейки. 

Жильцы выразили благодарность фракции ПСРМ в МСК и поддержали легитимного президента, парламент и правительство.

Напомним, по инициативе социалистов во всем Кишиневе устанавливают новые детские и спортивные площадки, беседки, восстанавливают освещение и асфальтовое покрытие.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md