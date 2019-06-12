Социалисты сказали и сделали: в городке Кодру появились новые скамейки

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Программа фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству дворов продолжается. Накануне в городке Кодру по улице Костюжень, 3/1, 3/2, 3/3 и 3/7 до 3/18 были установлены новые скамейки.



Жильцы выразили благодарность фракции ПСРМ в МСК и поддержали легитимного президента, парламент и правительство.

Напомним, по инициативе социалистов во всем Кишиневе устанавливают новые детские и спортивные площадки, беседки, восстанавливают освещение и асфальтовое покрытие.