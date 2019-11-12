Социалисты – Санду: Почему правительство игнорирует проблемы перевозчиков? (ВИДЕО)

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Еще один важный вопрос на заседании парламента поднял депутат ПСРМ Олег Липский. Он спросил, почему правительство игнорирует проблемы перевозчиков, которые протестуют уже практически ежедневно.

– В вашем комментарии вы упомянули схемы, которые были “прикрыты”. Скажите, пожалуйста, грузоперевозчики, которые уже месяц выходят на протесты, они тоже были вовлечены в схемы? Вы их наказали. В чём проблема? Вы сказали, что накажете только тех, кто был вовлечён в схемы. Почему вы, как правительство, игнорируете этих людей? В конце концов, это означает, что вы не сожалеете о том, что вы их наказываете. Они не были вовлечены в схемы, – сказал он.

Дать конкретный ответ на этот вопрос Санду так и не смогла. Премьер начала рассказывать о том, что при правлении режима ДПМ перевозчики получали угрозы от Владимира Плахотнюка с тем, чтобы они не требовали повышения тарифов. Однако к нынешней ситуации это никак не относится, ведь сегодня перевозчики протестуют, потому что не получили необходимое количество “дозволов” для транспортировки товаров в Россию.

– Я говорю о грузоперевозчиках, которые периодически перекрывают дороги, выходят на протесты. Я говорю про них, я не говорю о протестах, которые были тогда, я говорю о сегодняшнем дне, говорю о грузоперевозчиках, которые не могут работать, так как они не были обеспечены авторизациями. Я об этом спрашиваю. В чем проблема? – возмутился Липский.