Социалисты резко раскритиковали проект нового регламента парламента Молдовы

Инициатива Демократической партии о принятии нового регламента законодательного органа страны была раскритикована депутатами ПСРМ.

В частности, Владимир Цуркан обратил внимание на спешку, с которой демократы хотят принять этот проект, и поддержал других коллег по законодательному органу, которые отметили, что к документу есть очень много вопросов.

– До конца работы парламента осталась всего неделя, и сейчас мы собираемся принять закон о регламентировании работы нового парламента. Даже с этической точки зрения, это совершенно не правильно, – сказал он, добавив, что было бы верным остановиться на обсуждении проекта и позволить принять его уже новому составу законодательного органа.

Цуркан также отметил, что некоторые положения документа серьезно нарушают Конституцию страны. Одна из статей, сказал социалист, предусматривает ограничения на выдвижение законодательных инициатив депутатами. Критике подверглась также статья, предусматривающая процедуру замещения обязанностей президента.

– Какое отношение это имеет к работе парламента? Это просто глупость, – сказал Цуркан, отметив, что это предусмотрено другими законодательными актами страны, и что он не понимает, зачем нужно прописывать это в регламенте законодательного органа.

Говоря о статье 18 предложенного проекта регламента, которая предусматривает клятву депутата, депутат ПСРМ Василий Боля отметил, что ее следовало бы дополнить обещанием народного избранника не переходить из одной фракции в другую. Впрочем, Боля отметил, что, учитывая, что парламенту осталось работать всего неделю, он думает, что до поправок в данный проект дело даже не дойдет.

– Этот проект с самого начала мертв, – сказал он.

Боля также выразил недоумение тем, что в проекте регламента законодательного органа прописаны нормы, относящиеся к деятельности президента, что, на его взгляд, является нонсенсом. Одна из статей, например, предусматривает, что парламент может принимать решение о выдвижении обвинений в адрес главы государства ввиду его привлечения к уголовной ответственности.

– Скажите мне, с каких пор Парламент Республики Молдова стал органом, который может своим решением выдвинуть кому-то обвинение? В данном случае президенту. Это прерогатива прокуратуры, – добавил социалист.

Еще одна статья документа предполагает представление в парламенте правительством информации по поводу процесса европейской интеграции. Это также вызвало недоумение у Боли.

– Я понимаю ваше разочарование по этому вопросу, понимаю, что тот проект по изменению Конституции, посредством которого вы намеревались ввести евроинтеграцию в высший закон страны, провалился. Вижу, что вы пытаетесь любыми средствами ввести евроинтеграцию в парламент. Вы оперируете оценками – справились или не справились, но эту оценку должны давать европейские структуры, а не правительство Республики Молдова, – сказал он.

Стоит отметить, что несмотря на приведенные аргументы, документ был принят в первом чтении парламентским большинством.