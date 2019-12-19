Социалисты разнесли в пух и прах Санду: “Почему она молчала все 5 месяцев, пока была премьером?!” (ВИДЕО)

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“Те, кто принимал участие в “краже века”, голосовал за нее и брал на себя ответственность за то, чтобы это преступление свершилось, а также не сделал ровным счетом ничего, чтобы вернуть украденные деньги, находясь в должность премьер-министра, сегодня устраивают дешевые спектакли, унижая страну, международных партнеров и собственных граждан”. Так депутаты ПСРМ прокомментировали инициативу блока “АКУМ” о введении так называемого моратория на реализацию Закона о миллиарде. Социалисты возмущены тем, что, будучи премьер-министром, Майя Санду “молчала” насчет этого вопроса, однако теперь почему-то решила потребовать отмены того, к чему она сама была причастна.

В частности, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя напомнил Майе Санду о том, что она входила в состав пяти правительств: Филата, Лянкэ, Габурича, Герман и своего собственного кабинета министров. Именно когда Санду была министром, произошли самые резонансные в государстве преступления: был сдан в концессию Международный аэропорт Кишинева и с согласия правительства произошла приватизация “Banca de Economii”, однако тогда она не вышла ни с одной декларацией против данных действий, не устраивала по этому поводу протесты и не подала в почетную отставку.

Молчала Санду и тогда, когда правительство Лянкэ позволило провернуть операцию по “краже века”. И это далеко не всё – в 2015 году она лично голосовала за криминальное выделение денег из резервов Нацбанка на покрытие финансовой дыры в трех проблемных банках, которые потом обратили в государственный долг и обязали возвращать его за счет всех граждан страны. И даже в этом году, став премьер-министром, Санду палец о палец не ударила для того, чтобы исправить эту ситуацию.

– Она: первое – не вернула ни лея из украденного миллиарда. Второе – не обратилась к международным компаниям, которые занялись бы возвращением этих денег. Третье – она не предложила Нацбанку ни единого моратория для того, чтобы приостановить выплату тех процентов за счет населения. И четвертое – она даже не попыталась аннулировать Закон о миллиарде, который был принят путем взятия ответственности премьер-министром Филипом, – сказал Цырдя.

Депутат ПСРМ также отметил, что Закон о миллиарде является обязательством, взятым Молдовой перед Международным валютным фондом, и что Санду об этом прекрасно знает. Однако, когда она вела переговоры с МВФ о новом соглашении, она не сказала ни слова о том документе, а теперь вдруг вспомнила о нем и решила предложить его аннулировать, отлично понимая, что это невозможно, потому что это будет означать блокирование помощи и кредитов со стороны внешних партнеров.

– Подводя итог, хочу сказать, что Президент РМ выступил со многими инициативами и ведет переговоры с МВФ, с НБМ, с правительством для поиска компромиссного выхода из этой ситуации. Решением может стать: первое – поиск международной компании, которая займется возвратом украденных денег; второе – поиск компромисса с НБМ ввиду аннулирования тех 5%, которые платят граждане в пользу Нацбанка. Президент ищет решения, но необходим консенсус с МВФ и другими международными организациями, если мы хотим быть цивилизованным государством и партнерами. И самое важное – мы считаем, что после назначения нового генерального прокурора должны быть арестованы все люди, которые были вовлечены в кражу миллиарда, и не только арестованы – у них должно быть конфисковано украденное, – добавил он.

Требование “АКУМ” возмутило и Петра Бурдужу.

– Почему правительство Санду за целых 5 месяцев ни слова не сказало об этом законе, а сейчас с трибуны парламента делаются эти популистские заявления в целях дестабилизации ситуации вокруг принятия Закона о госбюджете? – заявил депутат ПСРМ.

Театрализованной постановкой назвал требование “АКУМ” вице-спикер парламента Влад Батрынча. Он напомнил, что пока те, у кого “короткая память” лично способствовали “краже века” и ее последствиям, социалисты были первыми, кто потребовал остановить эти беззакония, проводя массовые протесты на улицах.

– У нас очень простой вопрос: госпожа Майя Санду и некоторые ее коллеги из “АКУМ” входили в состав правительств, которые принимали скандальные решения? Да. Второе: мы голосовали за правительство Санду в июне этого года. Почему за 5 месяцев это правительство не нашло формулу для аннулирования этого закона? Мораторий не может стать решением. Но решение есть, и с этим решением социалисты придут в парламент. Люди ждут и увидят не шоу, а системный подход, – заверил он.