Социалисты рассказали о вопиющих нарушениях, допущенных кандидатами в депутаты в предэлекторальный период

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Несмотря на то, что предвыборная кампания начнется только завтра, многие избирательные конкуренты уже допустили массу нарушений – от чрезмерного использования административного ресурса до привлечения иностранных граждан к своей агитации. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал юрист ПСРМ Фадей Нагачевский.

Нагачевский поведал о самом вопиющем, по мнению социалистов, случае – организации так называемых дебатов в Румынии с участием представителей блока “Акум”.

– Это была открытая кампания на деньги иностранного фонда. Насколько я понял, Майя Санду признала, что ее поездку проспонсировал этот фонд и она даже назвала его. Однозначно мы обратимся по этому поводу в ЦИК. Мы хотим узнать – мы тоже имеем право приглашать иностранных граждан на наши пресс-конференции? – сказал он.

Рассказал Нагачевский и о беспрецедентной атаке на кандидатов социалистов по одномандатным округам и не только. Например, в Рышканах было подано обращение против претендента ПСРМ в депутаты Владимира Миздренко – его потребовали исключить из предвыборной гонки.

– Мы внимательно изучили это обращение. В нем даже не указан адрес. Есть определенные правила для того, чтобы подобное обращение было принято, и они не были соблюдены. Но странным образом суд принял и зарегистрировал его. Это ставит под сомнение независимость и беспристрастность правосудия. Мы призываем к спокойствию и соблюдению закона, и отмечаем, что подобное поведение – недопустимо, – посетовал он.

Еще один случай касается вбрасывания в СМИ определенной информации, которая муссируется прессой, и в итоге оборачивается уголовным делом против кандидата. Речь идет о кандидате ПСРМ в Гагаузии, Григорие Узуне, против которого была начата беспрецедентная информационная атака. А из банальной ошибки в декларации о доходах кандидата Петра Пушкаря сделали настоящую сенсацию, даже не узнав мнение на этот счет мнение самого социалиста. В данной связи юрист ПСРМ призвал не только электоральных конкурентов, но и журналистов к соблюдению этических норм.

Нагачевский также обратил внимание на “странности” некоторых обращений в ЦИК. Например, 15 января блок “Акум” просил “как-нибудь” наказать ДПМ, согласно закону, а уже 16 января этот же блок требовал конкретного наказания для Партии социалистов – исключения из предвыборной гонки. На этом же настаивала и ПКРМ. А демократы, хоть и не обращались против социалистов непосредственно в ЦИК, но выдвигали обращения против кандидатов ПСРМ в территориях.

Юрист также отметил, что несмотря на то, что продвижение платных материалов кандидатов в социальных сетях запрещено, это правило нарушается, причем практически ежедневно. В заключение Нагачевский призвал к честному и транспарентному поведению всех избирательных конкурентов.

– Пусть выиграет самый сильный, а не самый хитрый, – сказал он.