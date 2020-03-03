Социалисты рассказали о принятых и о разработанных в поддержку граждан инициативах (ВИДЕО)

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В этом году впервые в истории страны все пенсии будут проиндексированы дважды: 1 апреля и 1 октября. Двойной индексацией воспользуются 695 тысяч бенефициаров. Также два раза проиндексируют все социальные пособия, которые предоставляются в Молдове. Об этом на брифинге для прессы заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

По инициативе президента и социалистов были приняты и другие важные проекты. В частности, наиболее нуждающимся гражданам будет выделяться в качестве обязательной, а не от случая к случаю, единовременная финансовая помощь – раз или два раз в год, в зависимости от возможностей бюджета.

Также была устранена несправедливость при индексации пенсий прокурорам и судьям. Отныне выплаты данной категории получателей будут рассчитываться на равных условиях со всеми пенсионерами, без каких-либо привилегий, как это было ранее.

В свою очередь, депутат ПСРМ Владимир Односталко напомнил о принятой на прошлой неделе инициативе об обеспечении бесплатным медицинским полисом многодетных родителей, у которых как минимум один ребенок младше 18 лет.

Останавливаться на достигнутом социалисты не намерены. В частности, по словам Дарованной, в настоящее время разрабатываются новые социальные инициативы в поддержку граждан. Одна из них предусматривает, что наши сограждане, у которых есть право на получение пенсии в РМ, но которые работали за границей и предпочли получать пенсию оттуда, смогут рассчитывать на бесплатный медицинский полис, как и другие живущие в Молдове пенсионеры. Также разработан проект поправок в Закон о страховании от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Предлагается все виды пособий по временной нетрудоспособности, независимо от их вида, рассчитывать на основе застрахованного дохода, полученного за последние 12 месяцев до наступления застрахованного риска. Надбавку, выплачиваемую из средств работодателя, хотят установить ​​в размере 100% от средней зарплаты работника.

Алла Дарованная отметила также, что с 1 июля зарплаты врачей, педагогов и других работников бюджетной сферы могут быть увеличены.

– Доходы бюджета в этом году выросли по сравнению с 2019 годом. Если эта тенденция сохранится, то, начиная с 1 июля, появится возможность для повышения зарплаты работников бюджетной сферы. В то же время будут предложены дополнительные меры по социальной защите ветеранов войны и членов семей, – сказала депутат ПСРМ.

Дарованная также сообщила о начале переговоров по соглашению между Республикой Молдова и Российской Федерацией о социальном обеспечении. Документ направлен на создание новой системы социальных гарантий для трудящихся-мигрантов из Молдовы, которые работают или работали в России.