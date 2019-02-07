Социалисты рассказали, на что можно было потратить 100 млн долларов, которые демократы превратили в грязь (ВИДЕО)

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Партия социалистов провела сегодня, 7 февраля, флешмоб у здания Парламента Республики Молдова. Активисты ПСРМ принесли с собой плакаты, на которых указали, на что можно было потратить 100 миллионов долларов публичных денег, которые демократы превратили в грязь посредством так называемого проекта “Хорошие дороги”.

Как отметил исполнительный секретарь, кандидат в депутаты Партии социалистов Влад Батрынча, “вместе с дождем и снегом смыло амбициозный проект господ Канду и Филипа и всего парламентского большинства”. Однако за эти предвыборные амбиции заплатили граждане – на эти цели из бюджета страны был взят миллиард 700 миллионов леев или 100 млн долларов молдавских налогоплательщиков.

– Сегодня мы пришли с этой экспозицией к парламенту, который сейчас заседает, где опять принимаются популистские проекты, где опять даются щедрые обещания людям, где перед выборами они снова вспомнили, что пенсионерам надо дать еще по 600 леев. Почему-то только перед выборами. Почему эти деньги не давали все эти 10 лет, сколько этот режим находится у власти? Популизм, кредиты, долги – вот чем они занимались все эти 10 лет. Мы так и не получили ни одного ответа: кто эти экономические агенты, почему не было публичных конкурсов, почему никто не убедился, какое техническое состояние в результате ремонта этих дорог, прочему цены завышены, а качество занижено? – сказал социалист.

В данной связи представители ПСРМ отметили, что на эти деньги можно было построить, приобрести или осуществить:

• 25 новых современных школ;

• 45 детских садов;

• 600 новых автобусов;

• 550 новых троллейбусов;

• капитальный ремонт 3000 многоквартирных домов;

• 8000 лифтов для инвалидов;

• 45000 детских площадок;

• 6000 спортивных площадок;

• 4000 диагностических аппаратов УЗИ;

• компенсировать полную стоимость медицинских полисов для 422 тысяч граждан Молдовы. – Мы хотим напомнить господам из парламентского большинства, что рано или чуть позже, но за эти деньги придется ответить, как и за популистские обещания, обман людей, жульничество, которое 10 лет люди видели и оплачивали из своих карманов. Мы хотим сказать авторам этих “хороших дорог”, что стыдно так работать и тратить публичные деньги и быть такой властью. Позор! Они не могут привлечь к ответственности виновных, потому что виновны они сами. Но это сделаем мы – сразу после 24 февраля, – подытожил Влад Батрынча.