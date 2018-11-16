Социалисты рассказали экспертам Совета Европы о ситуации в молдавских тюрьмах (ФОТО)

Сегодня, 16 ноября, в рамках парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям состоялась встреча депутатов ПСРМ Владимира Цуркана и Григория Новака с группой консультантов и экспертов Совета Европы.

О встрече рассказал депутат ПСРМ Григорий Новак, опубликовав пост на своей странице в социальной сети.

– Основной темой обсуждения стала реальная ситуация в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова, уважение прав человека и важнейшие проблемы пенитенциарной системы, – сообщил Новак.

По мнению депутатов ПСРМ, в пенитенциарных учреждениях страны сложилась очень тревожная ситуация. В результате визитов в молдавские тюрьмы был выявлен ряд проблем: переполненность камер, нехватка медицинского персонала, непредоставление права на работу и многое другое.