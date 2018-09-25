Социалисты проводят слушания по теме местных налогов в Кишиневе на 2019 год

По инициативе фракции Партии социалистов в муниципальном совете сегодня в столичной примэрии пройдет публичное обсуждение по теме местных налогов на 2019 год.

По мнению председателя фракции ПСРМ Ион Чебана, в этой области существуют три проблемы, которые необходимо широко обсудить.

Первая заключается в том, что на сегодняшний день повышение налогов не мотивирует и не развивает малый и средний бизнес. Налоги копируются из года в год, в результате экономические агенты “уходят в тень”, провоцируя рост коррупции.

– Цель налогов – не только приносить доход в бюджет, но и предоставлять условия для бизнеса, чтобы он был конкурентоспособным, – подчеркнул социалист.

Вторая проблема, по мнению главы фракции, заключается в том, что примэрия лишь устанавливает нормативную базу налогов, но никто с уверенностью не может сказать, какой общий объем налоговой базы, учитывая то, что нет ясного анализа и никто не проводит мониторинг. Чебан отметил, что Государственная налоговая служба Молдовы проводит мониторинг на основе контрактов и отчетов, которые представляют экономические агенты.

– Третья проблема – это отсутствие структуры в примэрии, которая бы занималась инвентаризацией и контролем уплаты налогов, как, к примеру, это происходит в случае с налогообложением физических лиц. Этот отдел, в силу своей хорошей организованности, собирает около 1,2 млрд. леев в год в муниципальный бюджет, в то время как за счет налогов и услуг примэрии – 500 млн. леев, – отметил глава фракции ПСРМ.

Ион Чебан призвал всех заинтересованных горожан принять участие в обсуждении, начало которого запланировано на 15.00.