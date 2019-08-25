Социалисты проводят Единый день информирования по всей стране

0

В субботу и воскресенье 24-25 августа депутаты парламентской фракции, муниципальные советники, председатели районов, примары населённых пунктов, советники всех уровней провели по всей стране тысячи встреч с гражданами Молдовы, на которых рассказали о текущей политической и экономической ситуации и ответили на вопросы в рамках очередного Единого дня информирования. Ответы на многие вопросы граждан есть и в свежем номере газеты «Социалисты», которую в эти дни раздают активисты.

– Мы всегда рядом с народом, потому что только так, в постоянном контакте с людьми, только вместе можно добиться улучшения ситуации в стране. И пусть пока не все складывается так, как нам хотелось бы, мы сделаем все, чтобы добиться всех поставленных задач! – отметила председатель формирования Зинаида Гречаный.

Напомним, что социалисты проводят Единый день информирования регулярно – минимум раз в месяц.

