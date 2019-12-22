Социалисты провели последний в этом году Единый день информирования населения (ФОТО)

Социалисты провели последний в этом году Единый день информирования населения (ФОТО)

Сегодня Партия социалистов провела последний в этом году Единый день информирования населения по всей стране. Примары городов и сел, председатели районных советов, советники всех уровней, депутаты парламента, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» вышли на улицы населенных пунктов страны, чтобы раздать свежий номер газеты «Социалисты» и вместе с гражданами подвести итоги года.

– Этот год был сложный и насыщенным для нашей страны, но его итоги вызывают оптимизм и надежды на изменения к лучшему в следующем году. Уверена, что общими усилиями нашей команде удастся реализовать все намеченное в интересах нашей страны и наших граждан, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

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