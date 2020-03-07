Социалисты провели Единый день информирования по всей стране

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Сегодня, 7 марта, накануне Международного женского дня, Партия социалистов Республики Молдова провела Единый день информирования граждан по всей республике.

Депутаты парламентской фракции, советники Муниципального совета Кишинева, председатели районов и примары населенных пунктов всех уровней, активисты Партии социалистов и «Молодой гвардии» вышли на улицы городов и сёл республики и провели встречи с гражданами, во время которых рассказали им о политической ситуации в Молдове, ответили на волнующие их вопросы, а также раздали свежий номер газеты «Социалисты».

От имени президента страны Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаный социалисты поздравили женщин с наступающим праздником и пожелали им крепкого здоровья, успехов в реализации планов, мира и благополучия рядом со своими близкими.