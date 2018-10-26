Социалисты проведут публичные слушания по проблеме наркомании

Мероприятие пройдет в Кишиневе 31 октября в 15.00. Инициаторами слушаний выступила фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева.

Анонс о мероприятии на своей странице в социальной сети опубликовал депутат ПСРМ Владимир Односталко. Он отметил, что проблема наркомании в муниципии Кишинев – очень серьезная.

– Массовая продажа через интернет, надписи на жилых домах, госучреждениях, – всё это становится эпидемией в городе. По телевизору нам рапортуют об успехах в борьбе с наркоторговлей. Но наркозависимых только больше. К проблеме нужно привлекать всех заинтересованные лиц – городские власти, органы правопорядка, общественность, родительские комитеты. Для этого 31 октября организуются публичные слушания в примарии Кишинева. Приглашаются все неравнодушные, – подчеркнул он.

Мероприятие состоится в зале заседаний городской администрации.