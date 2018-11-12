Социалисты проведут Общенациональный марш и митинг народного большинства в это воскресенье (ВИДЕО)

Партия социалистов организует 18 ноября в центре Кишинева масштабное мероприятие.

В частности, в 11.00 стартует Марш народного большинства. Его участники пройдут по центральным улицам города двумя колоннами – от Академии наук и от Цирка.

Колонны встретятся на площади Великого национального собрания Кишинева, где, начиная с 12.00, начнется митинг.

– Настало время вернуть власть народу. 18 ноября собираемся все на Общенациональный марш. В 11.00 марш стартует от Академии наук и от Цирка. В 12.00 на площади Великого национального собрания, символичной для всех нас, состоится масштабный Общенациональный митинг. Мы – большинство! Мы – народ Молдовы! Вместе – мы сила, и мы спасем нашу страну! – говорится в призыве организаторов шествия.

Напомним, что митингу в центре Кишинева предшествовали митинги во всех районах страны, в ходе которых десятки тысяч граждан высказали категорическое несогласие с политикой действующей власти и выразили поддержку президенту страны Игорю Додону и пропрезидентской Партии социалистов РМ. В рамках митингов также были озвучены имена кандидатов ПСРМ по каждому одномандатному округу на предстоящих 24 февраля 2019 года выборах в парламент.