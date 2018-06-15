Социалисты проведут Дни информирования граждан

Социалисты проведут Дни информирования граждан

16 и 17 июня Партия социалистов Республики Молдова проведет традиционные Дни информирования граждан по всей республике.

В эти дни депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и «Молодой гвардии» выйдут на улицы городов и сел, чтобы в очередной раз напрямую пообщаться с жителями республики, рассказать о важнейших событиях, которые происходят в стране и за рубежом, и раздать свежий номер газеты «Социалисты».

Напомним, что дни информирования граждан ПСРМ проводит не реже чем раз в месяц.

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