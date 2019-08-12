Социалисты проведут детальные консультации с кабмином и представителями МВФ по поводу новых мер налоговой политики

Социалисты проведут детальные консультации с кабмином и представителями МВФ по поводу новых мер налоговой политики

Проект налоговой политики, недавно принятый правительством в контексте исполнения условий меморандума с МВФ и предложенный парламенту, стал одной из тем сегодняшней беседы, которую Игорь Додон провел в президентуре со спикером и руководством фракции ПСРМ. 

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

– Учитывая многочисленные замечания со стороны представителей деловой среды, мы решили провести отдельные, более детальные дискуссии с кабинетом министров и представительством МВФ в Молдове по поводу своевременности и эффектов предложенных мер, в особенности в том, что касается повышения некоторых налогов, – отметил он. 

Стоит напомнить, что ранее, по настоянию главы государства, парламент не принял данные нововведения в рамках окончившейся весенне-летней сессии.

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