Социалисты продолжают встречаться и беседовать с гражданами по всей республике

Активисты ПСРМ продолжают встречи с населением страны. В их рамках социалисты рассказывают о своих будущих планах и задачах в парламенте, отвечают на вопросы людей, выслушивают их проблемы и предлагают решения.

Так, председатель территориальной организации ПСРМ в Комрате Александр Суходольский встретился с жителями села Кириет-Лунга. Он представил гражданам информацию о 10 приоритетах Партии социалистов в будущем парламенте и отметил, что граждане массово поддерживают формирование и президента.

Ряд встреч состоялись и в Хынчештском районе, а именно в селах: Леушень, Погэнешть, Чоара, Данку, Кэлмэтуй, Онешть и Бужор. Представители ПСРМ обсудили с гражданами проблемы, с которыми они сталкиваются, и рассказали о приоритетах партии.

Председатель ТО ПСРМ в Бельцах Александр Усатый встретился с активистами и сторонниками партии в микрорайоне “Слободзия”. Участники встречи обсудили и скоординировали ряд важных вопросов касаемо мероприятий, которые планируется провести в ближайшее время.

– Наша команда пополняется и готова к борьбе за победу, мы уверены, что одержим ее, и хаосу, происходящему в стране придет конец! – отметил социалист.

Председатель ТО ПСРМ в Рышканах Владимир Миздренко встретился с жителями двух населенных пунктов коммуны Василеуцы. Он акцентировал внимание граждан на 10 прерогативах ПСРМ и ответил на вопросы людей.

Депутат ПСРМ Василий Боля встретился с жителями дома по улице Дечебал, 82. Социалист ответил на наболевшие вопросы граждан, главным из которых стала недобросовестная работа местного жэка. Жалобы людей станут основанием для обращения в прокуратуру, которая должна проверить деятельность предприятия, отметил депутат.

А социалист Петр Бурдужа лично проинспектировал ход работ по установке спортивных площадок по ряду адресов на Чеканах. Все они появятся в ближайшее время по инициативе фракции ПСРМ в МСК.

Ряд встреч в пригородах Кишинева провела муниципальный советник Светлана Попа. В частности, она проехалась в автобусе вместе с жителями села Бык, входящего в состав муниципия. Советник подчеркнула, что одной из насущных проблем этих людей является общественный транспорт. В данной связи вместе с гражданами она проехала до конечной остановки автобуса и обратно, чтобы понять, насколько эффективен данный маршрут и не нужно ли увеличить количество единиц транспорта, которые его обслуживают.

Попа также встретилась с жителями пригорода Грэтиешты. Стараниями социалистов здесь в скором времени появится новенькая детская площадка.