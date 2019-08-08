Социалисты продолжают работы по благоустройству города (ФОТО)

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Председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару на своей странице в соцсети поделился планами по дальнейшему облагораживанию столицы.

С рабочей группой находимся на улице Тестемицану. Обсуждаем возможность транспортной разгрузки и создания новых остановок, начиная от улицы Инкулец и до улицы Гренобля. Также обсуждаем и создание парковок, – рассказал Кожокару.

По его мнению, Кишинёв должен быть комфортным, в первую очередь, для всех категорий населения, а не только для автомобилистов.