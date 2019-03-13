Социалисты продолжают приходить на помощь самым нуждающимся

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Партия социалистов продолжает оказывать поддержку гражданам, которые нуждаются в ней больше всего. В среду муниципальный советник ПСРМ Евгения Чебан встретилась с представительницами Общества глухих Молдовы. От имени Партии социалистов и при поддержке Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” Чебан поздравила их с весенними праздниками.

Евгения Чебан также поблагодарила членов Общества глухих за поддержку, оказанную формированию на прошедших выборах, и заверила их в том, что социалисты будут продолжать способствовать решению проблем граждан с ограниченными физическими возможностями. Стоит отметить, что ранее, стараниями муниципальных советников ПСРМ, были приняты десятки инициатив, направленных в поддержку самых нуждающихся жителей муниципия. Чебан напомнила о главных из них.

– Мы выполнили даже больше, чем было в программе председателя нашей фракции, который был выдвинут в примары, Иона Чебана, и председателя ПСРМ Зинаиды Гречаный. Впервые по инициативе нашей фракции были установлены лифты, которые поднимают в лечебные учреждения людей на колясках. Нажал кнопку, и ты на первом этаже. А ведь раньше выходили врачи и обследовали пациентов на улице даже зимой. В этом году мы также выделили 500 тысяч леев для приобретения очков слабовидящим и 500 тысяч леев на приобретение слуховых аппаратов. Мы эти программы продолжаем дальше, – сказала она.

Искренние слова благодарности не заставили себя ждать. Одна из членов Общества глухих поведала о помощи, которая была оказана ее дочери фондом “Din suflet” – женщина родила тройню, и получила в подарок от Галины Додон стиральную машину, детскую мебель, одежду, продукты гигиены и так далее. В свою очередь, Евгения Чебан отметила, что все многодетные мамы муниципия также могут воспользоваться направленными в их поддержку проектами ПСРМ: материальной помощью и бесплатным питанием детям.