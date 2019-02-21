Социалисты продолжают бороться с беспределом в Кишиневе несмотря на предвыборную кампанию (ДОКУМЕНТ)

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Партия социалистов подала десятки жалоб и обращений в суд в связи с преступлениями, совершенными руководством столицы и его “крышей”. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан, отметив, что считает, что в истории страны или столицы нет какой-либо другой партии, которая подала бы столько обращений в связи со всеми совершенными злоупотреблениями.

– Прикрепляю самые скандальные случаи – начиная с “Гугуцэ” и “Алешино” и заканчивая закупкой автобусов для Кишинева. Ждем реакции правовых органов. Уверен, что они отреагируют, – добавил он.