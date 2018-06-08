Социалисты продолжают борьбу за кинотеатр “Гаудеамус”: подана жалоба в минкульт (ВИДЕО)

Мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов обратился сегодня с жалобой в министерство образования, культуры и исследований в связи с начавшимися работами по сносу кинотеатра “Гаудеамус”.

Он отметил, что именно это ведомство ведает защитой исторических памятников, однако посетовал, что “Гаудеамус” не имеет соответствующего статуса.

Но памятник “Борцам за власть Советов”, расположенный перед данным зданием, является объектом, находящимся под охраной государства, и охраняемая зона вокруг него составляет около 100 метров. В связи с этим для сноса “Гаудеамуса” необходимы заключения ряда специализированных учреждений.

– Насколько мы знаем, проект сноса “Гаудеамуса” не был одобрен Национальной комиссией по защите памятников. К сожалению, само здание и участок земли под ним были приватизированы ранее. В 2016 и начале 2017 года мы проводили слушания по данному вопросу. Первыми слушаниями граждане не особо заинтересовались, а на вторых мы предложили собственнику, чтобы примэрия выкупила здание либо предоставила ему другой равноценный участок, но он отказался от обоих предложений. – рассказал Одинцов.

Провалилась ранее в суде и попытка социалистов отменить авторизацию на снос “Гаудеамуса”. Теперь же они потребовали от примэрии и министерства соблюдения законодательства в отношении памятника “Борцам за власть Советов”, так как снос “Гаудеамуса” угрожает ему.

Одинцов подчеркнул, что отмена авторизации на снос этого здания находится в прямой компетенции генерального примара Кишинева, и при желании он может это сделать.