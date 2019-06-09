Социалисты призывают своих сторонников быть готовыми мобилизоваться, чтобы защитить легитимных президента, парламент и правительство (ВИДЕО)

Партия социалистов выступила с заявлением по текущей политической ситуации в стране. Публикуем ниже текст документа без сокращений.

Партия социалистов не признает все решения так называемого Конституционного суда, а на самом деле – шести человек, подконтрольных антинародному режиму Демократической партии, принятые за последние несколько дней. Все эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Еще раз подтверждаем, что всё, что происходит, все действия Демпартии и ее лидеров, являются ничем иным, как узурпацией государственной власти, что, согласно Конституции, – самое грубое преступление против народа и страны.

Все действия, озвученные Павлом Филипом и другими лидерами ДПМ, являются незаконными. Никакой речи о досрочных выборов в этих условиях не может быть. Сегодня в стране существуют легитимные парламент, президент и правительство.

Партия социалистов обратилась ко всем своим международным партнерам с призывом дать оценку нынешней ситуации в стране. Многие из наших партнеров уже официально поздравили Зинаиду Петровну Гречаный с избранием на должность председателя парламента и с формированием структур власти. В эти часы продолжают поступать все больше заявлений с признанием нового утвержденного правительства и руководства парламента.

Партия социалистов в создавшихся условиях обращает внимание всех своих сторонников не поддаваться ни на какие провокации. Мы также призываем наших сторонников мобилизоваться и быть готовы по первому призыву выйти в поддержку Партии социалистов и президента.