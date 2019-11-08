Социалисты призывают Санду отозвать проект о взятии ответственности за изменения в Закон о прокуратуре

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Социалисты хотят сохранить коалицию и правительство и вместе идти дальше, оказывая помощь кабинету министров там, где она необходима, но не потерпят того, чтобы с ними не считались. Об этом по итогам встречи с премьером Майей Санду заявили представители фракции ПСРМ.

По их мнению, вероятной причиной поведения и последовавшего за этим решения Санду стало разочарование из-за проигрыша кандидата “АКУМ” Андрея Нэстасе на выборах примара Кишинева. Социалисты отмечают: это – не повод сжигать мосты, и решение пока ещё есть.

– Единственный выход – отозвать этот проект, за который они взяли ответственность. Мы готовы дискутировать, если они хотят этот проект, и проголосовать за это в парламенте. Мы, 36 депутатов, готовы поддержать любую инициативу по реформированию юстиции, и не только. Но в этой ситуации они дали понять, что им не нужен парламент, и что путем взятия ответственности они могут делать, что хотят, без того, чтобы посоветоваться с партнерами, потому что они считают себя лучшими и всемогущими. Время до 15.00 ещё есть. Если кто-то разорвал всё договоренности, – это произошло не по нашей вине. Их разорвали они. Они изменили правила игры во время самой игры. Они проигнорировали нас и всю страну, которая делегировала нас в парламент. И нести ответственность за это – тоже им, – сказал депутат ПСРМ Василий Боля.