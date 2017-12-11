Социалисты призывают парламентское большинство вынести вопрос об обязательном геополитическом векторе страны на всенародный референдум

Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает вердикт Конституционного суда Республики Молдова, одобрившего инициативу ДПМ о включении в Конституцию пункта о евроинтеграции.

Об этом говорится в распространенном сегодня, 11 декабря, заявления для прессы ПСРМ.

— Мы убеждены, что любые изменения в Конституцию страны может вносить только народ посредством референдума. Правящий режим во главе с ДПМ, зная настроения народа, умышленно не идёт на проведение общенародного обсуждения и голосования. Сегодня, по всем опросам, европейский вектор поддерживает явное меньшинство населения страны. Это стало свидетельством дискредитации курса на евроинтеграцию, который провозглашают «проевропейские» власти на протяжении 8 лет на фоне кражи миллиарда, обнищания населения и бегства из страны 113 человек каждый день. Пропаганда «светлого европейского будущего» была лишь прикрытием для совершения беззаконий со стороны правящего режима, — констатируют социалисты.

Представители формирования также отмечают, что сегодня доверие населения к парламенту и правительству страны опустилось до рекордно низкого уровня за всю историю Молдовы. Никакие флаги и проевропейские лозунги не могут вывести страну из ситуации тотального кризиса, подчеркивают они.

— Для исправления ситуации надо не кромсать Конституцию, а проводить необходимые реформы в сфере экономики, предпринимать меры по социальной защите населения, бороться с коррупцией и некомпетентностью во всех сферах государственного управления. Вердикт Конституционного суда, ставшего в последнее время марионеточным органом Демократической партии, в очередной раз грубо попирает Конституцию страны, которую он призван оберегать, — говорится в заявлении.

Социалисты также отмечают, что с технической точки зрения парламент страны не может внести изменения в Конституцию ранее, чем в течение ближайших 6 месяцев. В данной связи Партия социалистов призывает парламентское большинство не бояться воли народа и вынести вопрос об обязательном геополитическом векторе страны на всенародный референдум.

— ПСРМ намерена сопротивляться внесению в Конституцию положения о европейском векторе страны всеми законными средствами, — заключается в документе.

Ранее решение КС прокомментировал и президент Игорь Додон.