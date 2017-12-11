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Социалисты призывают парламентское большинство вынести вопрос об обязательном геополитическом векторе страны на всенародный референдум

Социалисты призывают парламентское большинство вынести вопрос об обязательном геополитическом векторе страны на всенародный референдум

Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает вердикт Конституционного суда Республики Молдова, одобрившего инициативу ДПМ о включении в Конституцию пункта о евроинтеграции. 

Об этом говорится в распространенном сегодня, 11 декабря, заявления для прессы ПСРМ.

— Мы убеждены, что любые изменения в Конституцию страны может вносить только народ посредством референдума. Правящий режим во главе с ДПМ, зная настроения народа, умышленно не идёт на проведение общенародного обсуждения и голосования. Сегодня, по всем опросам, европейский вектор поддерживает явное меньшинство населения страны. Это стало свидетельством дискредитации курса на евроинтеграцию, который провозглашают «проевропейские» власти на протяжении 8 лет на фоне кражи миллиарда, обнищания населения и бегства из страны 113 человек каждый день. Пропаганда «светлого европейского будущего» была лишь прикрытием для совершения беззаконий со стороны правящего режима, — констатируют социалисты.

Представители формирования также отмечают, что сегодня доверие населения к парламенту и правительству страны опустилось до рекордно низкого уровня за всю историю Молдовы. Никакие флаги и проевропейские лозунги не могут вывести страну из ситуации тотального кризиса, подчеркивают они.

— Для исправления ситуации надо не кромсать Конституцию, а проводить необходимые реформы в сфере экономики, предпринимать меры по социальной защите населения, бороться с коррупцией и некомпетентностью во всех сферах государственного управления. Вердикт Конституционного суда, ставшего в последнее время марионеточным органом Демократической партии, в очередной раз грубо попирает Конституцию страны, которую он призван оберегать, — говорится в заявлении.

Социалисты также отмечают, что с технической точки зрения парламент страны не может внести изменения в Конституцию ранее, чем в течение ближайших 6 месяцев. В данной связи Партия социалистов призывает парламентское большинство не бояться воли народа и вынести вопрос об обязательном геополитическом векторе страны на всенародный референдум.

— ПСРМ намерена сопротивляться внесению в Конституцию положения о европейском векторе страны всеми законными средствами, — заключается в документе.

Ранее решение КС прокомментировал и президент Игорь Додон.

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