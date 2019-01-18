Социалисты призывают молдаван в России массово приехать накануне выборов на Родину и проголосовать здесь

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Кроме того, ПСРМ считает, что все граждане Молдовы, чьи права ущемляет правительство своим решением об открытии избирательных участков, должны обратиться в судебные инстанции в связи с грубым нарушением их права голоса.

Об этом говорится в заявлении Партии социалистов, распространенном по поводу принятого кабмином решения по поводу открытия всего лишь 11 избирательных участков в России на предстоящих парламентских выборов.

– Мы призываем всех наших сограждан, находящихся в России, массово приехать домой накануне выборов, проголосовать на территории своей родной страны и обратиться в судебные инстанции в связи с грубым нарушением их права голоса, – отмечается в документе.

Напомним, социалисты считают, что сегодняшним решением правительство лишило права голоса сотни тысяч своих граждан. Партия социалистов Республики Молдова обжалует его как в национальных, так и в международных судебных инстанциях.